За неделю Минобороны выявило 22 самолета-разведчика у российских границ
За неделю министерство обороны РФ выявило 22 летательных аппарата, которые вели разведывательную деятельность вдоль российских границ России.
Такие сведения содержатся в еженедельной инфографике, которую публикует газета Вооруженных сил России "Красная звезда" в пятницу, 31 августа.
Отмечается, что за последнюю неделю российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались в воздух девять раз, чтобы не допустить нарушения воздушной российской границы.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, ранее сообщалось, что за прошлую неделю у границ РФ было обнаружено 22 иностранных самолета-разведчика. Российским самолетам пять раз пришлось подниматься в воздух на их перехват и сопровождение. Нарушений воздушного пространства России допущено не было. Также за это время летчики в рамках боевой подготовки выполнили 317 летных смен на 78 аэродромах страны.