За неделю Минобороны выявило 22 самолета-разведчика у российских границ

СЕГОДНЯ 09:04 2018-08-31T09:04:09+03:00

За неделю было выявлено 22 самолета-разведчика у границ России‍ Фото: REUTERS

В военном ведомстве рассказали, что российские летчики девять раз поднимались на перехват

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За неделю министерство обороны РФ выявило 22 летательных аппарата, которые вели разведывательную деятельность вдоль российских границ России.

Такие сведения содержатся в еженедельной инфографике, которую публикует газета Вооруженных сил России "Красная звезда" в пятницу, 31 августа.

Отмечается, что за последнюю неделю российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались в воздух девять раз, чтобы не допустить нарушения воздушной российской границы.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошлую неделю у границ РФ было обнаружено 22 иностранных самолета-разведчика. Российским самолетам пять раз пришлось подниматься в воздух на их перехват и сопровождение. Нарушений воздушного пространства России допущено не было. Также за это время летчики в рамках боевой подготовки выполнили 317 летных смен на 78 аэродромах страны.