ВЦИОМ: на подготовку детей к школе родители тратят в среднем 21 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 09:31 2018-08-31T09:31:32+03:00

На подготовку детей к школе россияне тратят в среднем 21 тысячу рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше половины из этой суммы приходится на покупку формы и сменной обуви

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На подготовку детей к школе российские родители тратят в среднем около 21 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследователи выяснили, что на одного ученика в 2018 году уходит в среднем 21 тысяча 135 рублей. Больше половины этой суммы (10 тысяч 196 рублей) тратится на покупку школьной формы и сменной обуви. Еще около 2,5 тысячи рублей родители выделяют на покупку письменных принадлежностей, портфеля и учебников.

Взносы на школьные нужды, среди которых плата за охрану, техническое оснащение, моющие средства и т. д., составляет около 1,2 тысячи рублей.

Большинство опрошенных (67%) считают, что школьную форму родители должны покупать за свой счет, а в 2010 году так считали только 46% респондентов. Треть (33%) участников опроса заявили, что за свой счет нужно покупать подарки учителям. И еще треть опрошенных считают, что из собственных средств можно доплачивать за дополнительные занятия по предметам.

Напомним, ранее опрос ВЦИОМ показал, что в среднем около 6400 рублей тратит семья на школьника каждый месяц.