«Уже шесть лет как через день ложусь в больницу»: Кикабидзе ответил на сообщения о своей госпитализации

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-31T14:48:53+03:00

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В пятницу, 31 августа, появились сообщения о том, что грузинский актер Вахтанг Кикабидзе попал в одну из больниц Тбилиси. А чуть позднее эту информацию подтвердил и сам артист. При этом он заверил, что с ним все хорошо. По словам лауреата Государственной премии СССР, он просто проходит плановую процедуру диализа.

«Ничего не произошло, я уже шесть лет как через день лежу в больнице и прохожу процедуру диализа», - сказал Вахтанг Константинович РИА Новости.

Напомним, Кикабидзе известен прежде всего по таким фильмам, как «Мимино», «Не горюй!» и «ТАСС уполномочен заявить…». В июле этого года знаменитому грузинскому актеру исполнилось 80 лет. Причем накануне юбилея «Комсомолке» удалось пообщаться с Вахтангом Константиновичем. В частности, тогда артист признался, что «неважно себя чувствует», а также прокомментировал свои громкие политические заявления.