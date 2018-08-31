2018-08-31T15:29:17+03:00
В мире

Тереза Мэй станцевала со скаутами в Кении

Британский премьер находится с визитом в Африке [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станцевала со скаутами в Кении. Видео танцев опубликовали в сети, после чего интернет-пользователи отметили, что глава британского правительства как будто сражалась в танцевальном баттле со встречающими ее молодыми людьми.

Тереза Мэй уже не первый раз удивляет интернет-сообщество своими движениями. Ранее она приняла участие в стихийном танцевальном флешмобе в Южно-Африканской республике. Кроме того, пользователи уже не раз обращали внимание на странные книксены в исполнении премьера, когда она приветствовала королеву Великобритании Елизавету II.

Танец Терезы Мэй.

Британский премьер Тереза Мэй находится в Африке с трехдневным визитом. Ранее она заявила, что Лондон планирует расширить свои торговые связи с этим континентом. Глава правительства хочет, чтобы Британия стала крупнейшим инвестором в Африке и обогнала по этому показателю США.

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