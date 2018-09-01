Убийство Захарченко спланировано на Украине

СЕГОДНЯ 00:15 2018-09-01T00:23:34+03:00

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Убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко планировалось на Украине. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников.

"Пока перекрыты все границы, несколько человек уже задержаны, которые дали показания, в результате чего подтвердилось, что это украинская диверсия", — сказал Трапезников.

Он также сообщил о том, что у разграничительной линии отмечено передвижение украинской военной техники. В народной республики ожидают провокации со стороны армии Киева, передает РИА Новости.

"Зафиксированы ряд нарушений, мы держим руку на пульсе, владеем ситуацией", — заверил врио главы ДНР.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 31 августа мощный взрыв прогремел в центре Донецка. ЧП произошло недалеко от кафе «Сепар». В результате погиб глава ДНР Александр Захарченко. На место прибыли многочисленные машины экстренных служб. Вся территория в округе была оцеплена. Пострадали 11 человек.