Трамп сообщил Конгрессу о намерении подписать новый договор вместо NAFTA

СЕГОДНЯ 03:54 2018-09-01T03:54:51+03:00

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Новый торговый договор взамен соглашения североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) может быть подписан в течение 90 дней. Об этом президент США Дональд Трамп уведомил конгресс США.

“Сегодня президент уведомил конгресс о своем намерении подписать торговое соглашение с Мексикой и Канадой, если они захотят этого, в течение 90 дней”, - сообщили в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В заявлении отмечается, что новый документ станет “самым прогрессивным и имеющим высокие стандарты торговым соглашением в мире". Переговоры по нему Вашингтон вел с Оттавой на протяжении всего этого года. В последние несколько дней обсуждение документа велось на всех уровнях. На следующей неделе, в среду, команда Торгового представительства США встретится с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, передает РИА Новости.

"Переговоры были конструктивными, и мы добились прогресса. Наши официальные лица продолжают работать над достижением договоренности”, - пояснили в офисе торгпредства.

Напомним, сайт "КП" 27 августа сообщил, что США и Мексика достигли взаимопонимания по новым торговым договоренностям между странами, которые заменят NAFTA.