“М.Видео” закрыла сделку по покупке бизнеса Media Markt в РФ

СЕГОДНЯ 04:45 2018-09-01T04:45:23+03:00

Компания получила в управление 42 магазина поглощенной компании и откроет на из месте свои торговые точки

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Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники "М.Видео" закрыла сделку по приобретению российского бизнеса Media Markt. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания Media Markt Saturn приобрела 15% акций "М.Видео" у промышленно-финансовой группы “Сафмар”, а группа "М.Видео-Эльдорадо" выкупила 100% участия в "Медиа-Сатурн-Русланд" (российский бизнес Media Markt Saturn).

Псоле сделки представители Media Markt Saturn получат места директора и наблюдателя в совете директоров "М.Видео", предает Интерфакс.

Таким образом "М.Видео-Эльдорадо" получила в управление 42 магазина Media Markt в 22 городах России. В компании пояснили, что на их месте будут открыты около 60 магазинов под брэндами "М.Видео-Эльдорадо". При этом будут учитываться местоположение. конкурентное окружение и покупательская аудитория.

Часть магазинов начнут работу уже в этом году, остальные откроются в первой половине 2019 года.

На сегодня акционерами "М.Видео" являются: "Сафмар" (38,2% акций), Media Markt Saturn (15% акций), в свободном обращении на Московской бирже 46,8%.