2018-09-01T05:22:36+03:00
Происшествия

В Сочи пассажирский самолет загорелся после посадки

"Боинг-737” выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в заграждение
Юлия ДИВЕЕВА
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В Сочи самолет съехал с ВВП и загорелсяВ Сочи самолет съехал с ВВП и загорелсяФото: Иван ВИСЛОВ
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В аэропорту Сочи сразу после приземления загорелся пассажирский самолет из Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах курортного города.

По их данным, пилот "Боинг-737” смог посадить воздушное судно только со второй попытки. Но самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, предварительно получив повреждения. В итоге лайнер врезался в ограждение и загорелся, передает Интерфакс.

"Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла", - уточнили в службах аэропорта.

Огонь удалось оперативно потушить. Во время посадки пострадали четыре человека. Им была оказана медицинская помощь.

Напомним, сайт "КП" рассказывал, что 22 августа, вечером сразу после взлета из уфимского аэропорта, у Ту-204 загорелся один двигателей. Экипаж рейса принял экстренное решение развернуть самолет и посадить его в Уфе. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

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