2018-09-01T07:59:25+03:00
Политика

Трамп раскритиковал Bloomberg за утечку в СМИ его слов о Канаде

Глава Белого дома подчеркнул, что озвучил свою позицию по торговым переговорам с Оттавой не под запись
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Редакция агентства Bloomberg нарушила устное соглашение, сделав достоянием общественности слова президента США Дональда Трампа о торговых переговорах с Канадой, которые он говорил не для записи. Об этом сообщил сам глава Белого дома.

"Я дал комментарии агентству Bloomberg по поводу Канады не под запись. Это значимое соглашение было бесцеремонно нарушено. Отлично, еще один бесчестный репортаж. Я привык к этому. По крайней мере, Канада знает, в чем заключается моя позиция!" - написал президент в своем твиттере.

В пятницу в газете Totonto Sun появился материал, в котором излагалась бескомпромиссная позиция Дональда Трампа по переговорам о торговом соглашении с Канадой. Своими мыслями глава США поделился с журналистами Bloomberg накануне в Овальном кабинете.

Канадская газета заявила, что договоренности по словам Трампа у нее с Белым домом не было, а Bloomberg это условие выполнило.

Ранее сайт kp.ru писал, что новый торговый договор взамен соглашения североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Канадой и Мескикой может быть подписан в течение 90 дней.

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