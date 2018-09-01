2018-09-01T07:02:21+03:00
Происшествия

В Сочи сотрудник аэропорта умер, помогая эвакуировать пассажиров из горящего самолета

Покойный руководил аварийно-спасательным расчетом воздушной гавани [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Аэропорт города Сочи. Фото: администрация СочиАэропорт города Сочи. Фото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

Инцидент с загоревшимся после посадки в Сочи самолетом имеет печальные последствия. Во время эвакуации пассажиров с борта воздушного судна умер один из сотрудников аэропорта.

Мужчине стало плохо, когда он помогал людям покинуть лайнер. Он скончася по дороге в больницу. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"Причина смерти не связана напрямую с инцидентом. У погибшего были проблемы с сердцем", - сказал источник в аэропорту Сочи.

srs93sochisrs93sochi
В Аэропорту горит самолёт.... Выкатился за пределы полосы... Условия погоды сегодня жёсткие как никогда... #srs93 #sochi #adler #аэропорт #сочиаэропорт #авария #пожар #горитсамолет #чпсочи #сочичп #srs #адлер #сочи #crash #srs93sochi
99 отметок «Нравится»26 комментариевInstagram

Покойный руководил аварийно-спасательным расчетом воздушной гавани. Также в больницы доставлены четверо пострадавших во время посадки, о которых сообщалось ранее. Среди них есть ребенок. По словам медиков, помощь медиков понадобилась в результате отравления угарным газом и травмы грудной клетки.

Есть версия, что самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы из-за плоихи погодных условий, передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, пилот "Боинг-737” смог посадить воздушное судно только со второй попытки. Но самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся. Он потерял крыло и стойку шасси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи при посадке загорелся самолёт

Лайнер задел крылом ограждение аэропорта (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калифорнии беспилотный автомобиль Apple попал в аварию
CNN: Разведка США определила цели для ракетных ударов в случае применения химоружия в сирийском Идлибе
National Interest рассказал об уязвимости F-35
Погода в Москве 1 сентября: переменная облачность, без осадков
Угрожавшего убить Трезу Мэй террориста посадили пожизненно
Трамп раскритиковал Bloomberg за утечку в СМИ его слов о Канаде
В Сочи пассажирский самолет загорелся после посадки
“М.Видео” закрыла сделку по покупке бизнеса Media Markt в РФ
Кадыров пообещал Донбассу помощь и поддержку
Трамп сообщил Конгрессу о намерении подписать новый договор вместо NAFTA
США прекратили выделять ООН средства на помощь палестинским беженцам
Власти Амстердама не исключают версию теракта в нападении на Центральном железнодорожном вокзале
Главу ДНР Захарченко убили во время траурных мероприятий по Кобзону
СМИ опубликовали фото iPhone XS
Ирак закрыл воздушное пространство для российского военного самолета
Украинский политик уволился из-за визита Путина на свадьбу главы МИД Австрии
Убийство Захарченко спланировано на Украине
Вооруженная “Томагавками” подлодка ВМС США вошла в Средиземное море