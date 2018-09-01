В Сочи сотрудник аэропорта умер, помогая эвакуировать пассажиров из горящего самолета
Инцидент с загоревшимся после посадки в Сочи самолетом имеет печальные последствия. Во время эвакуации пассажиров с борта воздушного судна умер один из сотрудников аэропорта.
Мужчине стало плохо, когда он помогал людям покинуть лайнер. Он скончася по дороге в больницу. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
"Причина смерти не связана напрямую с инцидентом. У погибшего были проблемы с сердцем", - сказал источник в аэропорту Сочи.
Покойный руководил аварийно-спасательным расчетом воздушной гавани. Также в больницы доставлены четверо пострадавших во время посадки, о которых сообщалось ранее. Среди них есть ребенок. По словам медиков, помощь медиков понадобилась в результате отравления угарным газом и травмы грудной клетки.
Есть версия, что самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы из-за плоихи погодных условий, передает Интерфакс.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, пилот "Боинг-737” смог посадить воздушное судно только со второй попытки. Но самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся. Он потерял крыло и стойку шасси.
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