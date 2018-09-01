2018-09-01T10:18:11+03:00
Политика

Вторым погибшим при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке оказался телохранитель Захарченко

Жертвами взрыва в кафе «Сепар» в Донецке стали два человека, в том числе глава ДНР Александр Захарченко
Денис СУХОВ
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Кафе "Сепар". Фото: DNR-NEWSКафе "Сепар". Фото: DNR-NEWS
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Жертвами взрыва в кафе «Сепар» в Донецке стали два человека — глава Донецкой народной республики Александр Захарченко и его телохранитель. Об этом сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.

«По последним данным, вместе с Александром Захарченко погиб его телохранитель, пострадавших 11, из них госпитализированы шесть», - цитирует Брига РИА Новости.

Как сообщал сайт «КП», в пятницу, 31 августа, около 17:00 мск в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв. Находившийся в заведении глава ДНР Александр Захарченко получил смертельные ранения и скончался по дороге в больницу. Кроме того, пострадали еще 11 человек, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

Сразу после взрыва в Донецке был объявлен план «Перехват» - правоохранителям удалось задержать несколько человек, которые, как утверждается, уже признались в связях с организаторами взрыва. Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье теракт.

В МИД РФ также назвали покушение на Захарченко терактом. Российские следственные органы выразили готовность содействовать правоохранителям ДНР в расследовании убийства главы республики, возбуждено уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

Первые кадры с места убийства Захарченко.

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