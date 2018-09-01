2018-09-01T13:43:02+03:00
Общество

С 1 сентября россиянам стало проще получить загранпаспорт

Теперь документ, содержащий биометрические данные, будут выдавать в МФЦ округов и административных центров с населением свыше 50 тысяч человек
Денис СУХОВ
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С 1 сентября россиянам стало проще получить загранпаспортС 1 сентября россиянам стало проще получить загранпаспортФото: Архив "КП"
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Россияне смогут оформить и получить заграничный биометрический паспорт в МФЦ городских округов и административных центров с населением более 50 тысяч человек. Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу 1 сентября.

Заявление на получение биометрического паспорта будут принимать в Многофункциональном центре, после чего территориальный орган МВД начнет оформление документа. Готовый загранпаспорт выдадут заявителю в том же МФЦ.

Заграничные паспорта нового поколения с электронным чипом были введены в 2005 году. С 2008 года Многофункциональные центры получили право выдавать такие документы.

С февраля 2018 года биометрические паспорта начали выдавать МФЦ в городских округах и районных центрах, где проживало более 100 тысяч человек.

Напомним, с 3 августа этого года госпошлина за оформление биометрического загранпаспорта выросла с 3,5 до 5 тысяч рублей, а для граждан моложе 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Ожидается, что повышение пошлин позволит компенсировать до 40% расходов федерального бюджета на изготовление подобных документов и создание необходимой инфраструктуры обработки и хранения данных.

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