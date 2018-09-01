С 1 сентября россиянам стало проще получить загранпаспорт
Россияне смогут оформить и получить заграничный биометрический паспорт в МФЦ городских округов и административных центров с населением более 50 тысяч человек. Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу 1 сентября.
Заявление на получение биометрического паспорта будут принимать в Многофункциональном центре, после чего территориальный орган МВД начнет оформление документа. Готовый загранпаспорт выдадут заявителю в том же МФЦ.
Заграничные паспорта нового поколения с электронным чипом были введены в 2005 году. С 2008 года Многофункциональные центры получили право выдавать такие документы.
С февраля 2018 года биометрические паспорта начали выдавать МФЦ в городских округах и районных центрах, где проживало более 100 тысяч человек.
Напомним, с 3 августа этого года госпошлина за оформление биометрического загранпаспорта выросла с 3,5 до 5 тысяч рублей, а для граждан моложе 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысяч рублей.
Ожидается, что повышение пошлин позволит компенсировать до 40% расходов федерального бюджета на изготовление подобных документов и создание необходимой инфраструктуры обработки и хранения данных.