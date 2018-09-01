2018-09-01T15:21:30+03:00
Политика

Путин и Алиев подписали документы о расширении сотрудничества РФ и Азербайджана

Встреча лидеров двух стран прошла в субботу в Сочи
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и азербайджанский лидер Ильхам АлиевПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и азербайджанский лидер Ильхам АлиевФото: пресс-служба президента РФ
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В субботу, 1 сентября, в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева, по итогам которой стороны подписали ряд экономических документов.

В частности, главы государств подписали Совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Москвой и Баку, сообщает сайт Кремля. «В рамках визита подписан также пакет межправительственных и коммерческих документов», - говорится в сообщении.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин, открывая встречу с Ильхамом Алиевым в Сочи, назвал уровень взаимодействия с Азербайджаном стратегическим. При этом в ходе переговоров лидеры подробно обсудили вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

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