Япония подняла в воздух истребители для сопровождения самолетов ВКС России

СЕГОДНЯ 23:25 2018-09-01T23:28:52+03:00

Токио сообщает о двух российских истребителях и одном бомбардировщике, курсировавших у берегов японских островов

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Четыре японских истребителя поднялись в воздух 1 сентября, чтобы сопроводить российские военные самолеты. Об этом сообщает Министерство обороны Японии.

Уточняется, что Воздушные силы самообороны выслали боевые воздушные суда на перехват двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24, которые находились над акваторией Японского моря.

По данным Объединенного штаба Воздушных сил самообороны Японии, противолодочные Ту-142 следовали вдоль западного побережья острова Хоккайдо на юг. Они обогнули архипелаг, сделав полный круг. О Су-24 сообщается, что он курсировал в районе острова Хонсю, передает РИА Новости.

Это не первый случай, когда Япония поднимает свои самолеты для сопровождения российских воздушных судов. Зимой истребители Страны восходщего солнца сопроводили Ту-95МС ВКС России, когда те патрулировали акватории Японского и Восточно-Китайского морей.

Как сообщал сайт kp.ru, за последнюю неделю августа мнистерство обороны РФ выявило 22 летательных аппарата, которые вели разведывательную деятельность вдоль российских границ России. Наши истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались в воздух девять раз, чтобы не допустить нарушения воздушной российской границы.