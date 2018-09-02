Сирия опровергает сообщения об израильском ракетном ударе

СЕГОДНЯ 03:27 2018-09-02T03:31:14+03:00

Сообщается, что взрывы под Дамаском стали результатом короткого замыкания на складах боеприпасов

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В Сирии опровергли информацию о ракетном ударе Израиля по складам, расположенным неподалеку от аэродрома “Меззе” в пригороде Дамаска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийские государственые СМИ.

По их данным, громкие взрывы и пожар стали следствием короткого замыкания на складах. Власти базы заверили, что никакого обстрела не было.

Однако ранее сирийский чиновник заявил, что взрывы были вызваны израильским ракетным огнем. Сирийская обсерватория по правам человека подтвердила эту информацию и заявила о жертвах и пострадавших в результате обстрела.

Ранее сайт "КП" писал о том, что рядом с авиабазой, расположенной под Дамаском, прогремело несколько взрывов. Выпущенные израильскими военными самолетами снаряда попали в склад боеприпасов, который загорелся.

Израиль не отрицает, что обстреливает сирийскую территорию. Удары Армии обороны направлены против союзников Ирана, в том числе против ливанской шиитской группировки «Хезболла», которую поддерживает президент Сирии Башар Асад.