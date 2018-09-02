2018-09-02T02:19:52+03:00
Политика

Несколько взрывов прогремело у авиабазы под Дамаском

Сирийская система ПВО перехватила ракеты, выпущенные по предместьям столицы
Юлия ДИВЕЕВА
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Сирийские ПВО отразили ракетные удары по предместью ДамаскаСирийские ПВО отразили ракетные удары по предместью ДамаскаФото: REUTERS
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Рядом с авиабазой, расположенной под Дамаском, прогремело несколько взрывов. В СМИ и соцсетях публикуются кадры пожара, который начался после обстрела.

В спецслужбах Сирии не подтвердили сообщения о том, что удар нанесен по военному аэродрому "Меззе". Однако ракетный обстрел привел ко взрывам на складе боеприпасов близ него. В результате склад загорелся.

Сообщается, что силы противовоздушной обороны Сирии отразили удары. Также, по данным РИА Новости, удары наносили израильские самолеты. Правда официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Как писал сайт kp.ru, 3 августа сирийские силы противовоздушной обороны атаковали вражеский объект к западу от столицы страны Дамаска. Речь идет о двух беспилотных летающих аппаратах (БПЛА), которые вели разведку на территории САР и принадлежали Израилю. А 9 июля во во время атаки Израиля на военную авиабазу Т-4 в провинции Хомс противовоздушные силы Сирии подбили один из израильский самолет.

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