2018-09-02T11:30:40+03:00
Иосиф Кобзон

Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном

Премьер-министр РФ лично выразил соболезнования вдове артиста, Нелле Кобзон
Денис СУХОВ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в московский концертный зал имени Чайковского, чтобы проститься с народным артистом СССР, депутатом Госдумы и Героем России Иосифом Кобзоном.

Председатель правительства лично выразил соболезнования вдове певца, Нелле Кобзон.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций.

Церемония прощания с именитым исполнителем проходит в концертном зале имени Чайковского — проститься с артистом пришли сотни поклонников, друзей и коллег.

В соответствии с завещанием певца, его похоронят на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

Кобзон является автором свыше 3 тысяч песен, артист занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный исполнитель. В 2011 году он стал лауреатом премии правительства РФ, а в 2016 году удостоился звания Героя России.

Певец активно занимался общественной, благотворительной и политической деятельностью, работал заместителем председателя комитета Госдумы по культуре.

Похороны Иосифа Кобзона: прямая онлайн-трансляция из концертного зала им. Чайковского в

Москве

2 сентября 2018 года пройдет церемония прощания с известным певцом, Народным артистом СССР, экс-депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном. Видеотрансляцию смотрите с 8:00 мск (подробности)

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