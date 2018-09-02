Похороны Иосифа Кобзона: прямая онлайн-трансляция из концертного зала им. Чайковского в Москве

СЕГОДНЯ 02:45 2018-09-02T00:04:20+03:00

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Сегодня, 2 сентября, россияне прощаются с легендарным певцом, народным артистом СССР и бывшим депутатом Госдумы Иосифом Давыдовичем Кобзоном. С восьми утра в Москве откроются двери концертного зала имени Петра Чайковского, где все поклонники творчества артиста смогут почтить его память.

В Госдуме приняли решение перенести начало народного прощания на два часа раньше из-за большого числа желающих. А в 12:00 начнется панихида.

На время траурной церемонии будет закрыто движение рядом с концертным залом имени Чайковского. С 9:00 до 15:00 будет закрыта для проезда Триумфальная площадь при развороте с Большой Садовой, и перекроют поворот с Садового кольца налево на 1-б Брестскую улицу.

Планируется, что панихида и прощание завершатся в 13:00. После этого гроб с телом Кобзона доставят на Востряковское кладбище, где похоронят рядом с матерью певца Идой Исаевной.

Иосиф Давыдович Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. В течение нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием.

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МНЕНИЕ

Джим Моррисон строго наоборот

Дмитрий СМИРНОВ

- Кобзон страшно всем надоел, - сказал мне редактор двадцать лет назад.

Тогда тоже праздновали его юбилей и тоже переглядывались: ну сколько ж можно, ну опять это «я люблю тебя жизнь», новое же время, новые песни должны быть, невозможно же уже слушать.

И все эти двадцать, а может и все тридцать (сорок, пятьдесят?) лет мы ждем, когда придет кто-то, кто его сметет. А этот кто-то никак не приходит. Точнее, приходит каждый год, но как турист к египетским пирамидам. Задирает голову, смотрит, чешет в затылке, фотографируется на фоне и уезжает домой рассказывать родным и знакомым, какую махину видел, вот - даже фотка есть (подробности)

БИОГРАФИЯ

Биография Иосифа Кобзона

С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре в программе "Куба - любовь моя", где исполнял одноименную песню Александры Пахмутовой. В советские времена исполнял патриотические песни. Лауреат множества наград и премий. С 1959 по 1962 годы - солист Всесоюзного радио, в 1962-1965 годы - солист-вокалист Госконцерта, в 1965 - 1989 годы - солист-вокалист Москонцерта (подробности)