2018-09-02T15:22:44+03:00
Спорт

Денис Черышев забил первый мяч за "Валенсию". Его команда сыграла вничью 2:2

Поединок против "Леванте" стал первым в стартовом составе для полузащитника сборной России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Черышев.Денис Черышев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В чемпионате Испании по футболу в воскресенье, 2 сентября, был сыгран поединок 3 тура Примеры. "Валенсия", за которую играет с этого сезона один из героев ЧМ-2018 Денис Черышев, приехала в гости к скромному "Леванте". Черышева впервые в этом сезоне выпустили в стартовом составе команды и он отблагодарил тренера за доверие.

На 13-й минуте Рохер Марти вывел "Леванте" вперед, однако же через три минуты Черышев забил ответный мяч в этом поединке. Этот мяч стал первым для него после возвращения в валенсийский клуб из "Вильярреала". После этого команды обменялись голами. На 33-й минуте Марти вновь вывел "Леванте" вперед, но на 52-й минуте Даниэль Парехо сделал счет равным. Он забил гол с пенальти и поставил точку в матче - 2:2.

Последние 15 минут встречи "Леванте" доигрывал матч в меньшинстве после удаления Коке. Он получил вторую желтую карточку.

"Валенсия", которая в этом сезоне будет играть в Лиге Чемпионов, после 3 туров набрала 2 очка и пока что идет на 15 месте в турнирной таблице, а "Леванте" на 5-й позиции с 4 баллами. Плотность в турнирной таблице на старте сезона высока.

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