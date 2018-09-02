Песков рассказал, что Путин почти каждый день проплывает километр

СЕГОДНЯ 17:04 2018-09-02T17:04:32+03:00

По словам представителя Кремля, на спорт у президента РФ ежедневно уходит около полутора часов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, сколько часов в день уходить у главы нашего государства Владимира Путина на спорт. По его словам, на физические упражнения российский лидер ежедневно тратит около полутора часов.

При этом представитель Кремля уточнил, что Путин почти каждый день проплывает километр, а также занимается в зале и играет в хоккей, если, конечно, позволяет его насыщенный рабочий график.

«Как я понимаю, часа полтора. Потому что он меньше часа плавает, практически ежедневно, когда есть возможность, когда нет затяжных командировок, свой ежедневный километр. <…> И в зале занимается, и в хоккей играет», - сказал пресс-секретарь в интервью телеканалу «Россия 1».

Отметим, о любви президента нашей страны к спорту известно уже давно. Причем, как ранее сообщал сайт kp.ru, своим главным видом спорта в настоящее время сам глава государства считает плавание.