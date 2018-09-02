Матч Зенит - Спартак: Артем Дзюба - в стартовом составе питерцев
Оглашен стартовый состав зенитовцев на игру 6 тура в Санкт-Петербурге
"Зенит" сегодня сыграет против "Спартака" в Санкт-Петербурге.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тренерский штаб питерского "Зенита" официально огласил стартовый состав команды на главную игру 6 тура чемпионата России по футболу. В основе - снова Артем Дзюба. В атаке он составит тандем с аргентинцем Дриусси.
Полностью же стартовое сочетание питерцев выглядит так: Андрей Лунёв (вратарь), Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Бранислав Иванович (капитан), Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Роберт Мак, Дриусси, Дзюба.
Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча Зенит - Спартак.