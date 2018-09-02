Матч Зенит - Спартак: на игре ожидается более 62 000 зрителей

СЕГОДНЯ 18:48 2018-09-02T18:48:30+03:00

На игру "Спартака" и "Зенита" соберется посмотреть большое число зрителей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове пройдет главный матч 6 тура чемпионата России по футболу. "Зенит" примет на своем поле "Спартак". На этой игре ожидается солидный аншлаг.

- Внимание! «Зенит» завершает реализацию билетов на матч #ЗенитСпартак. В общей сложности продано 62512 билетов. Сегодня ожидается аншлаг! - говорится в сообщении официального Твиттера питерского "Зенита".

Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет сегодня, 2 сентября, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча Зенит - Спартак.