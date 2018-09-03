2018-09-03T14:58:06+03:00
Политика

Песков ответил на слова Макрона о «мечте» России развалить ЕС

Как заверил представитель Кремля, Москва хочет видеть Евросоюз «процветающим, предсказуемым и стабильным»
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о якобы заинтересованности России в развале Евросоюза. Так, представитель Кремля заметил, что ЕС является основным торгово-экономическим партнером нашей страны, поэтому Москва хочет видеть его «процветающим, предсказуемым и стабильным».

«Поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России по объему, но ему стремительно наступает "на пятки" Китай, то, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным», - сказал пресс-секретарь, подчеркнув, что эта позиция РФ ранее уже неоднократно озвучивалась российской властью.

Кроме того, Песков отметил, что нынешние отношения между Россией и ЕС находятся в «подмороженном» состоянии не по инициативе Москвы, передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях Макрон признался, что он уважает президента России Владимира Путина, но при этом поделился своими подозрениями. Как выяснилось, глава Пятой республики считает, что российский лидер якобы «мечтает» развалить Евросоюз.

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