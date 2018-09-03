2018-09-03T05:30:08+03:00
Политика

Макрон: Я уважаю Путина и надеюсь на диалог с Россией

По мнению президента Франции, его российский коллега «мечтает» развалить Евросоюз
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT признался, что он уважает президента России Владимира Путина, но при этом поделился своими подозрениями: по его мнению, глава российского государства якобы «мечтает» развалить Евросоюз.

«Я уважаю Владимира Путина и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — демонтировать ЕС», - сказал шведским журналистам высокий гость из Парижа.

При этом Макрон добавил, что довольно часто общается с российским коллегой, и отметил, что не считает россиян образцом для шведов.

Поводом для подобных заявлений француза стал рассказ корреспондента телеканала о том, как одного из лидеров социал-консервативной партии «Демократы Швеции» Йимми Окессона в преддверии парламентских выборов (они пройдут в стране 9 сентября) спросили, кто ему больше нравится – президент Франции или России. Тот отказался отвечать на этот вопрос.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Эммануэль Макрон действительно часто общается с Владимиром Путиным. Так, 28 августа он пригласил российского лидера приехать в Париж 11 ноября на мемориальную церемонию в День памяти жертв Первой мировой войны. А 10 августа по телефону обсудил с президентом России ситуацию в Сирии.

Кроме того, Макрон прилетал в Москву 15 июля на финальный матч Чемпионата мира по футболу – 2018 между сборными Хорватии и Франции, а также в мае побывал в Санкт-Петербурге, где Владимир Путин принял его в Константиновском дворце.

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