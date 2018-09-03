МИД Франции: Убийство главы ДНР не ставит под сомнение Минские соглашения

СЕГОДНЯ 15:38 2018-09-03T15:38:46+03:00

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Гибель главы ДНР Александра Захарченко в результате теракта не ставит под сомнение необходимость выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил представитель МИД Франции.

«Последнее развитие событий на востоке Украины не ставит под сомнение обязательства сторон в рамках Минских соглашений и целесообразность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной», - цитирует дипломата РИА Новости.

Представитель подчеркнул, рост напряженности лишь усиливает необходимость честных переговоров.

Как сообщал сайт «КП», Александр Захарченко и его телохранитель погибли вечером в пятницу в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также пострадали еще 11 человек, которые получили ранения различной степени тяжести.

По подозрению в организации теракта арестованы несколько человек. По словам врио главы народной республики Дмитрия Трапезникова, задержанные дали признательные показания и подтвердили, что имела месо диверсия украинских спецслужб.

Российский лидер Владимир Путин назвал покушение на Захарченко «подлым убийством», подчеркнув, что выбравшие путь террора не ищут мирного решения конфликта в Донбассе. В свою очередь в МИД РФ заявили, что убийство главы ДНР направлено на подрыв Минских соглашений, и очередные переговоры в формате «нормандской четверки» в такой ситуации невозможны.