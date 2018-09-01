ДНР: Убийство Захарченко организовали ССО Украины

СЕГОДНЯ 11:54 2018-09-01T11:54:52+03:00

По словам советника главы ДНР Александра Казакова, в ближайшее время власти республики смогут назвать имена руководителя диверсионной группы и курирующего офицера в украинских спецслужбах

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Убийство лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко организовали силы специальных операций Украины. Об этом заявил советник главы ДНР Александр Казаков.

«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», - добавил Казаков.

По его словам, задержанный в результате плана «Перехват» уже дали признательные показания о причастности к делу украинских спецслужб.

Ранее в пятницу, 31 августа, в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР расценили произошедшее как теракт, сразу после взрыва был объявлен план «Перехват», по итогам которого было задержано несколько человек.

Вскоре после этого в ДНР заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы республики были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.