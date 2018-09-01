Лавров: Убийство Захарченко сорвало ближайшую встречу в «нормандском формате»

СЕГОДНЯ 13:57 2018-09-01T13:57:37+03:00

По словам главы МИД РФ, теракт в Донецке является провокацией, направленной против мирного урегулирования в Донбассе в рамках минских соглашений

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Убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко делает невозможными ближайшие переговоры по ситуации в Донбассе в «нормандском формате». Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах в «нормандском формате», как этого многие хотят наши европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы этим сейчас занимаемся», - заявил Лавров, общаясь с журналистами.

По его словам, покушение на Захарченко является провокацией, направленной против минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины. Впрочем, Киев и ранее не считал нужным следовать этим договоренностям, добавил дипломат.

Ранее покушение на главу ДНР схожим образом оценили в Кремле.

Напомним, 31 августа, в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР расценили произошедшее как теракт, сразу после взрыва был объявлен план «Перехват», по итогам которого задержали несколько человек. Утверждается, что последние уже дали признательные показания.

На фоне теракта власти республики заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы ДНР были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.