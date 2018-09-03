2018-09-03T17:40:17+03:00
Наука

Американские ученые рассказали, как спасти Землю

Профессор Роберт Смит предложил передвинуть нашу планету на орбиту Марса
Ася РОМАНЧУК
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Ученый из США предложил решение, как спасти планету от катастрофыУченый из США предложил решение, как спасти планету от катастрофыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые уверены, что Землю может погубить влияние солнечного колебания. Спасти нашу планету от неминуемой гибели может только кардинальная мера – изменение орбиты вращения.

Профессора Роберт Смит предложил смелое решение. Ученый уверен, что если сместить Землю на орбиту Марса, то люди смогут выжить.

Процедура перемещения не будет легкой, для этого необходимо поменять гравитационную и орбитальную энергию Земли. Зато «переезд» отодвинет прогнозируемый конец света, как минимум, на 7,6 миллиардов лет.

Если у вас возник вопрос, что делать с Марсом? То его нужно уничтожить, уверен ученый. Но как это сделать, пока непонятно. У людей нет таких технологий, - пишет «Дни.ру».

Сайт kp.ru писал, что учные предсказывали столкновение Земли с планетой Нибиру. Летом 2018 она должна была приблизиться к Солнечной системе. Это соседство сулило страшными бедами для землян, но апокалипсис не наступил.

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