В ФСБ заявили, что доходы ИГ* упали в 10 раз

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-03T18:10:38+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), доходы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) с 2014 года сократились в 10 раз: к настоящему времени боевикам удается получать примерно 200-300 миллионов долларов в год. Как пояснил руководитель службы оперативной информации и международных связей российской спецслужбы Сергей Беседа, за последние четыре года у ИГ значительно снизились поступления от добычи нефти, а также от «налогов», собираемых террористами с контролируемых ими территорий.

«Если сравнивать финансовые поступления (ИГ), которые были в 2014 году и оценивались примерно в три миллиарда долларов, то к настоящему времени боевикам ИГ удается получать примерно 200-300 миллионов в год», - сказал Беседа.

При этом он подчеркнул, что снижение доходов заставляет террористов переходить на более дешевые способы работы. Так, в настоящее время боевики активно работают в социальных сетях. «Усилилась пропаганда именно через социальные сети и вербовка боевиков (идет) именно тоже через соцсети», - приводит слова генерал-полковника ТАСС.

Кстати, напомним, в прошлом году стало известно о сокращении нефтяных доходов ИГ на 90%.