Порошенко пообещал до 30 сентября уведомить Россию о прекращении договора о дружбе‍

СЕГОДНЯ 21:07 2018-09-03T21:07:43+03:00

При этом президент Украины подчеркнул, что соглашение формально не расторгается, а «прекращает свое действие в связи с непродлением»

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в понедельник, 3 сентября, на встрече с руководителями фракций и групп Верховной рады, сообщил, когда собирается уведомить Россию о непродлении срока действия договора о дружбе.

По словам политика, он направит в Москву соответствующее извещение не позднее 30 сентября: такой крайний срок был выбран потому, что 1 октября 2008 года документ был продлен ровно на десять лет.

«Я планирую в ближайшее время провести заседание Совбеза и до 30 сентября направить за своей подписью сообщение РФ о непродлении действия указанного договора», - приводят слова Порошенко украинские СМИ.

При этом глава незалежной подчеркнул, что соглашение формально не расторгается, а «прекращает свое действие в связи с непродлением». «Подчеркиваю, что он (договор) не разрывается, поскольку это сложная процедура», - заметил украинский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 3 сентября, стало известно о том, что президент Украины поручил МИД незалежной не продлевать договор о дружбе с Россией. Как отмечалось, Киев не собирается денонсировать документ, так как в международных судах требует привлечь Москву к ответственности за якобы нарушение договора.