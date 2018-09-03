2018-09-03T21:51:04+03:00
Звезды

Орнелла Мути заявила о желании стать гражданкой России

Как заметила итальянская актриса, жилплощадь в нашей стране у нее уже есть
Дарья ИВАШКИНА
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Итальянская актриса Орнелла МутиИтальянская актриса Орнелла МутиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Итальянская актриса Орнелла Мути, ранее прилетевшая в Москву для участия в балете «Хрустальный дворец», премьера которого намечена на 10 сентября, призналась, что хотела бы получить российское гражданство.

Как заметила артистка, жилплощадь в нашей стране у нее уже есть. «У меня есть площадь в России, я прописана в Москве. Но гражданства, русского паспорта у меня нет. Иметь русское гражданство, конечно, я хотела бы, почему нет?» - сказала Мути.

При этом актриса напомнила о своих русских корнях, сообщив, что ее «дедушка был медиком при царе, а бабушка была пианисткой». «Возможно, именно из-за русских корней наша семья такая артистичная», - приводит слова итальянки ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, слухи о том, что Орнелла Мути хочет стать гражданкой РФ, появились еще в 2016 году. Однако тогда любимица итальянских зрителей заявила, что не обращалась за российским гражданством. А чуть позднее стало известно, что артистка купила трехкомнатную квартиру в самом центре Москвы - у храма Христа Спасителя.

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