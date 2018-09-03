Порошенко «взбесился» из-за одного слова Тимошенко

СЕГОДНЯ 22:43 2018-09-03T22:43:48+03:00

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Президента Украины Петра Порошенко «взбесило» предложение лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко подписать меморандум о курсе Киева в ЕС и НАТО. Как заявил глава незалежной, слово «меморандум» его «несколько бесит».

«Документ с таким названием, как памятная записка, не носит обязывающего характера», - сказал Порошенко в ответ на предложение Тимошенко. По его мнению, выбор подобного дипломатического документа неприемлем, когда «речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости или направления развитии», передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 24 августа Петр Порошенко заявил о намерении законодательно закрепить стремление государства присоединиться к Европейскому союзу и североатлантическому альянсу. А в понедельник, 3 сентября, он зарегистрировал в Верховной раде законопроект об изменениях в конституцию незалежной, предполагающих закрепление курса Киева в ЕС и НАТО. Тимошенко, в свою очередь, призвала депутатов украинского парламента подписать меморандум, закрепляющий этот курс и называющий ситуацию в Донбассе войной.