2018-09-03T22:43:48+03:00
Политика

Порошенко «взбесился» из-за одного слова Тимошенко

Президенту Украины не понравилось предложение лидера «Батькивщины» подписать меморандум о курсе Киева в ЕС
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президента Украины Петра Порошенко «взбесило» предложение лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко подписать меморандум о курсе Киева в ЕС и НАТО. Как заявил глава незалежной, слово «меморандум» его «несколько бесит».

«Документ с таким названием, как памятная записка, не носит обязывающего характера», - сказал Порошенко в ответ на предложение Тимошенко. По его мнению, выбор подобного дипломатического документа неприемлем, когда «речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости или направления развитии», передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 24 августа Петр Порошенко заявил о намерении законодательно закрепить стремление государства присоединиться к Европейскому союзу и североатлантическому альянсу. А в понедельник, 3 сентября, он зарегистрировал в Верховной раде законопроект об изменениях в конституцию незалежной, предполагающих закрепление курса Киева в ЕС и НАТО. Тимошенко, в свою очередь, призвала депутатов украинского парламента подписать меморандум, закрепляющий этот курс и называющий ситуацию в Донбассе войной.

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