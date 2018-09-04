В России из-за лесных болезней могут погибнуть 2,7 млн гектаров леса

СЕГОДНЯ 10:11 2018-09-04T10:11:14+03:00

В России может быть уничтожено 2,7 млн гектаров леса. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Рослесхоза прогнозирует, что во второй половине 2018 года в стране ожидается резкий всплеск болезней леса. Проблемы будут в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах

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В России в 2018 году может погибнуть рекордное количество леса. Причиной тому станут заболевания деревьев. Эпидемия ожидается уже осенью.

Специалисты Рослесхоза прогнозируют, что в некоторых регионах России будет зафиксирован всплеск болезней леса. Проблемы придут в Уральский, Сибирский, Дальневосточный округа. Всего может быть уничтожено 2,7 млн гектаров леса. Это приведет к «реальному экономическому ущербу». По остальной территории страны ситуация будет немного лучше, но проблем тоже не избежать.

Причин потери лесного хозяйства сразу несколько: в регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов в мае–июне этого года выпало большое количество осадков, низкие температуры в мае и жара в середине лета способствуют распространению бактериальных и сосудистых болезней леса.

В Сибири расплодились вредители: непарный шелкопряды, уссурийский полиграф и сосновые усачи могут нанести вред 1,6 млн га деревьев.

Свой вклад вносят пожары. В Уральском, Сибирском и Дальневосточных регионах огонь уничтожил почти 7,5 млн га. Именно в этих округах ущерб от потери леса будет выражен ярче всего.

Пострадают хозяйства Якутии, Бурятии, республики Тыва, Томской, Иркутской, Амурской областях, Красноярского и Забайкальского края.

В Рослесхозе приводят неутешительную статистику: за семь месяцев 2018 года общая площадь погибших лесных насаждений составляет 1,7 млн га, 50% - это Сибирский федеральный округ.

Основная причина гибели – пожары, на втором месте – погода, третье место досталось вредителям, они уничтожают 14% леса, - пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что глава Минприроды Дмирий Кобылкин предложил вернуть лесничества, это поможет возродить лесное хозяйство и сделать его подконтрольным.