2018-09-04T13:48:07+03:00
В мире

Ким Чен Ын полмесяца не появлялся на публике

По данным южнокорейского телеканала, пресса КНДР уже 15 дней не освещает деятельность главы государства
Екатерина БОЛГОВА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже полмесяца не появлялся на публике.

Как сообщил во вторник, 4 сентября, южнокорейский телеканал YTN, пресса КНДР уже 15 дней не освещает деятельность главы государства.

Отмечается, что последний раз Ким Чен Ын посещал публичное мероприятие 21 августа, когда посетил предприятие, выпускающее медицинское оборудование. Кроме того, он принял участие в церемонии похорон бывшего министра народных вооруженных сил Северной Кореи Ким Ён Чхуна.

Ранее издания Северной Кореи передали, что лидер страны Ким Чен Ын посетил с проверкой примерно 30 экономических объектов.

Напомним, 2 сентября спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования родственникам народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Певец скончался 30 августа в возрасте 80 лет.

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