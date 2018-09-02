Ким Чен Ын выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-02T12:43:30+03:00

В Москве проходит церемония прощания с Народным артистом СССР Иосифом Кобзоном

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями в связи с смертью Народного артиста СССР, Героя России Иосифа Кобзона.

Об этом сообщил ведущий церемонии прощания с Кобзоном, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой.

По его словам, слова соболезнования приходят со всех уголков России и их многих стран мира. Особенно Швыдкой отметил телеграммы от президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНДР Ким Чен Ына. Оба письма передали семье Кобзона.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций.

Прощание с именитым исполнителем проходит в концертном зале имени Чайковского — проводить артиста в последний путь пришли тысячи поклонников, друзей и коллег. Также церемонию посетили премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

В соответствии с завещанием певца, его похоронят на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

Кобзон является автором свыше 3 тысяч песен, артист занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный исполнитель. В 2011 году он стал лауреатом премии правительства РФ, а в 2016 году удостоился звания Героя России.

Певец активно занимался общественной, благотворительной и политической деятельностью, работал заместителем председателя комитета Госдумы по культуре.

Похороны Иосифа Кобзона: прямая онлайн-трансляция из концертного зала им. Чайковского в Москве

2 сентября 2018 года пройдет церемония прощания с известным певцом, Народным артистом СССР, экс-депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном. Видеотрансляцию смотрите с 8:00 мск (подробности)