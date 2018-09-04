2018-09-04T14:17:11+03:00
Происшествия

Тайфун в Японии: пять человек пострадали, один погиб

Тайфун «Джеби» обрушился на Японию. Стихийное бедствие принесло много проблем
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Тайфун в ЯпонииТайфун в ЯпонииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Тайфун «Джеби» пришел в Японию. В стихийном бедствии пострадало по меньшей мере пять человек, один погиб.

Прогнозы с места событий выглядят устрашающе. Скорость ветра превышала 200 километров в час. Порывы разрушили склад в Хигасиоми в префектуре Сига.

В помещении находилось три человека. Один из них не смог выбраться из-под завалов, мужчина скончался на месте происшествия.

Еще несколько человек получили травмы на вокзале в Киото. В здании обрушились стеклянные панели, которые были закреплены на потолке.

Ранее был затоплен международный аэропорт Кансай в Осаке. Под воду ушла взлетно-посадочная полоса, стоянка аэропорта и подземный этаж терминала.

Был затоплен мост, который соединяет искусственный остров аэропорта с основным островом Хонсю. На мост, который соединяет насыпной остров аэропорта Кансай с сушей, напоролся танкер, который стоял на якоре и был смыт

Синоптики уже назвали нынешний тайфун самым сильным в Японии с 1993 года,- передает «Пятый канал».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков отреагировал на слова Трампа об операции в сирийском Идлибе
На заседании контактной группы Россия потребует международного расследования гибели Захарченко
«У нас очень хорошая память»: Песков напомнил о нелестных высказываниях Джонсона в адрес Путина
В парижском аэропорту Ле-Бурже ограбили на миллион евро семью российских туристов
Ростуризм разъяснил клиентам «Натали Турс», как получить компенсации
Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы
Назван ТОП-10 самых продаваемых пикапов в мире
Ким Чен Ын полмесяца не появлялся на публике
Взрывное устройство сработало в торговом центре в Польше
В Москве выросла доля выставленных на продажу многокомнатных квартир
Депутат Верховной рады призвала прекратить работу российских СМИ на Украине
Экс-премьер Украины Николай Азаров: США и Европу никогда не интересовала Украина
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве полицейского на станции метро в Москве
Журнал The New Yorker решил не приглашать экс-помощника Трампа на свой форум
Российский флот получит ракетные корабли «Каракут» с новейшим РЛК
Опрос показал, что больше 80% российских бизнесменов готовы продать активы
В Риме на глазах у туристов обрушилась часть форума
В Великобритании загорелась начальная школа
Порошенко внес в Верховную раду проект о военном приветствии "Слава Украине"
В России из-за лесных болезней могут погибнуть 2,7 млн гектаров леса
В Японии из-за тайфуна отменили больше 600 авиарейсов
Скворцова: угрозы повышения цен на лекарства в России нет
Правительство Японии выразило России протест в связи с памятными мероприятиями на Курилах
ПФ и Соцстрах будут штрафовать за нарушение прав инвалидов
На МКАД легковушка столкнулась с поливомоечной машиной, погибли два человека
Постпред РФ при ОЗХО: решение о разглашении доклада по Эймсбери будут принимать британцы
После инцидента с утечкой воздуха все корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на брак