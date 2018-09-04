Тайфун в Японии: пять человек пострадали, один погиб

СЕГОДНЯ 14:17 2018-09-04T14:17:11+03:00

Тайфун «Джеби» обрушился на Японию. Стихийное бедствие принесло много проблем

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Тайфун «Джеби» пришел в Японию. В стихийном бедствии пострадало по меньшей мере пять человек, один погиб.

Прогнозы с места событий выглядят устрашающе. Скорость ветра превышала 200 километров в час. Порывы разрушили склад в Хигасиоми в префектуре Сига.

В помещении находилось три человека. Один из них не смог выбраться из-под завалов, мужчина скончался на месте происшествия.

Еще несколько человек получили травмы на вокзале в Киото. В здании обрушились стеклянные панели, которые были закреплены на потолке.

Ранее был затоплен международный аэропорт Кансай в Осаке. Под воду ушла взлетно-посадочная полоса, стоянка аэропорта и подземный этаж терминала.

Был затоплен мост, который соединяет искусственный остров аэропорта с основным островом Хонсю. На мост, который соединяет насыпной остров аэропорта Кансай с сушей, напоролся танкер, который стоял на якоре и был смыт

Синоптики уже назвали нынешний тайфун самым сильным в Японии с 1993 года,- передает «Пятый канал».