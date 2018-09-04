В ЮАР столкнулись два поезда, пострадали около 100 человек

СЕГОДНЯ 15:16 2018-09-04T15:16:59+03:00

В ЮАР около 100 человек пострадали при столкновении двух поездов Фото: REUTERS

Столкновение произошло утром во вторник к югу от Йоханнесбурга

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Утром во вторник, 4 сентября, В Южно-Африканской республике (ЮАР) столкнулись два поезда.

Как сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24, инцидент произошел к югу от города Йоханнесбург. В результате происшествия пострадали около ста человек. Они получили ранения легкой и средней степеней тяжести. В настоящее время сообщения о погибших не поступали.

По данным издания Citizen, жителям этого района страны советуют выбирать альтернативные маршруты проезда, так как движение в указанном районе заблокировано. Проводится расследование происшествия.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле в австрийском Зальцбурге столкнулись два вагона поезда Цюрих-Вена. В результате пострадали более 50 человек, никто из них не был серьезно ранен. Отмечалось, что столкновение произошло сразу после начала движения. В основном пострадавшие получили небольшие травмы.