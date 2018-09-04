Израиль нанес ракетный удар по западу Сирии

СЕГОДНЯ 20:16 2018-09-04T20:20:46+03:00

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Во вторник, 4 сентября, появилась информация об очередной атаке военно-воздушных сил Израиля по территории Сирии. Между тем ПВО арабской республики удалось сбить пять ракет, выпущенных авиацией еврейского государства.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой военный источник, ранее во вторник израильские военные самолеты влетела в воздушное пространство САР на низкой высоте и выпустили несколько снарядов в сторону провинций Тартус и Хама. По некоторым данным, целью еврейского государства были расположенные в этих районах военные объекты.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Израиль уже неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии. К примеру, в июле стало известно о ракетном ударе по позициям сирийских правительственных войск, находящихся в районе аэропорта Нейраб.