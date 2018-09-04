Лавров назвал кощунственным «нормандский формат» после убийства Захарченко

СЕГОДНЯ 22:27 2018-09-04T22:27:20+03:00

Также российский министр подчеркнул, что ни Берлин, ни Париж все равно не могут повлиять на Киев

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Глава МИД РФ Сергей Лавров считает кощунственным проведение встречи в нормандском формате после убийства главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Между тем, как подчеркнул министр иностранных дел, от переговоров с Германией, Францией и Украиной наша стране не отказывается.

«Нормандский формат - мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке», - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.

Кроме того, по словам Лаврова, встреча в нормандском формате неуместна и в более широком смысле: как заметил министр, ни Берлин, ни Париж все равно не могут повлиять на президента Украины Петра Порошенко, который «продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год». «Единственный, кто может влиять на украинскую сторону, - это США», - добавил дипломат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка, погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник. Кроме того, еще 12 человек пострадали.