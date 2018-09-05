2018-09-05T05:09:29+03:00
Политика

В Интернете появилось видео удара израильских ВВС по Сирии

Ранее стало известно, что самолеты Израиля нанесли ракетные удары по сирийским провинциям Тартус и Хама [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Израиль нанес ракетный удар по западу СирииИзраиль нанес ракетный удар по западу СирииФото: REUTERS
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В Интернете появились снятые очевидцами кадры ракетных ударов по Сирии. В частности, видеозаписи, авторы которых утверждают, что зафиксировали момент атаки израильских Военно-воздушных сил, опубликовал сирийский портал Orient News.

На записи слышны рев самолета и грохот взрывов, испуганные голоса людей, детский плач. Можно увидеть облака дыма в месте предполагаемого падения ракет.

Очевидцы сняли кадры удара израильских ВВС по Сирии.Сирийское агентство SANA сообщило, что израильские Военно-воздушные силы нанесли ракетные удары по провинциям Хама и Тартус

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 4 сентября, сирийское государственное новостное агентство SANA сообщило, что боевая авиация Израиля нанесла удар по провинциям Тартус и Хама. Предположительно, целью израильских самолетов были расположенные в этих районах военные объекты.

Между тем, ПВО Сирии удалось частично отразить атаку: они сбили пять ракет и вынудили самолеты покинуть сирийскую территорию. Позже местные медики сообщили, что в результате удара погиб один человек, еще четверо пострадали.

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