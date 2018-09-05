2018-09-05T08:40:57+03:00
Происшествия

В России появился новый способ воровства денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему, которая позволяет снимать деньги с карт россиян
Ася РОМАНЧУК
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Мошенники придумали новый способ снимать деньги с банковских карт россиянМошенники придумали новый способ снимать деньги с банковских карт россиянФото: Анастасия Осипова
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Охота за деньгами, которые хранятся на банковских картах россиян, ведется постоянно. Люди хоть и становятся бдительнее, но и преступники не дремлют.

Недавно в России появился новый способ списания денег с карты, делается это с помощью СМС-сообщения, которое якобы приходит из банка.

Клиент получат уведомление, что кредитная организация заблокировала карту, так как последняя операция показалась подозрительной. Чтобы снять ограничения нужно позвонить по телефону якобы для подтверждения перевода денег.

Как только клиент набирает указанный номер, его просят назвать номер карты, а потом по счету действительно происходит подозрительное движение денег, они переводятся мошенникам.

Уже около сотни человек пострадало от новой мошеннической схемы, а ущерб составил порядка миллиона рублей.

Обычно SMS- сообщение выглядит так: «В рамках закона от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ ваша карта заблокирована, подтвердите последнюю операцию по e-mail или телефону». Здесь же будет указан номер, по которому стоит звонить в банк.

Если клиент доверчивый, то он указывает лже-сотруднику не только номер карты, но и ее CVV-код.

- Цель злоумышленников — выяснить реквизиты платежной карты, чтобы, отключив проверку CVV2/CVC2-кода по карте держателя, осуществить перевод денег жертвы на карту мошенника или совершить покупки в интернет-магазинах, - рассказывает газете «Известия» руководитель Zecurion Analytics Владимир Ульянов.

Раньше мошенники тоже пытались работать подобным образом, но текст сообщения был составлен коряво, теперь же появились ссылки на ФЗ, что делает уведомление убедительным. В пользу преступников и то, что банки часто на самом деле блокируют операции по картам и просят их подтвердить, но звонить всегда нужно только на федеральный номер, который общеизвестен.

В 2016 году «киберворы на доверии» похитили с карт банковских клиентов более 700 млн рублей. В 2017 году — на 35% больше, то есть 945 млн. В первом полугодии 2018 года — на 27% больше, то есть 1,2 млрд рублей.

Сайт kp.ru писал, что преступники пользуются не только телефоном, но и специальными устройствами, которые устанавливаются в банкомат и считывают данные с карты.

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