Британские прокуроры назвали имена россиян, подозреваемых по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-05T13:31:55+03:00

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются Британией в причастности к отравлению Скрипалей. ФОТО http://police.uk/

Отмечается, что на их арест выпущен европейский ордер

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Прокуратура Великобритании назвала имена двух российских граждан, которые являются подозреваемыми по делу Скрипалей. Это Александр Петров и Руслан Боширов.

На арест двух россиян выдан европейский ордер, поэтому британские прокуроры не будут запрашивать у российской стороны экстрадицию подозреваемых, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери был обнаружен без сознания работавший на британскую разведку 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.

Британские власти заявили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом, и обвинили Россию в причастности к инциденту. Россия категорически отвергает обвинения и требует предоставить доступ к расследованию и пострадавшим россиянам. Лондон игнорирует запросы и не предъявляет доказательств.

В середине апреля Юлия Скрипаль вышла из больницы, позже был выписан ее отец.

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