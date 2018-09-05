Захарова прокомментировала заявление Лондона о двух подозреваемых по делу Скрипалей россиянах

СЕГОДНЯ 14:14 2018-09-05T14:14:57+03:00

Как заметила представитель МИД РФ, имена предполагаемых преступников и их фотографии «нам ничего не говорят»

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В МИД РФ прокомментировали заявление прокуратуры Великобритании о подозреваемых по делу Скрипалей россиянах. Как заметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, имена предполагаемых преступников и их фотографии, опубликованные в британских СМИ, «нам ничего не говорят».

«В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», - сказала Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом представитель министерства иностранных дел нашей страны призвала Лондон «перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов». «Расследование столько серьезных преступлений требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия», - добавила Мария Захарова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее прокуратура Великобритании назвала имена двух российских граждан, которые, по мнению Лондона, являются подозреваемыми по делу Скрипалей. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Как отмечалось, на их арест уже выдан европейский ордер.