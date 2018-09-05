2018-09-05T14:40:54+03:00
Политика

Минобороны РФ рассказало об ударах по объектам «ан-Нусры»* в Идлибе

Четыре российских самолета 4 сентября разбомбили склады террористов с дронами и площадки для их запуска
Дарья ИВАШКИНА
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Четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим нанесли удары по объектам «ан-Нусры»* в ИдлибеЧетыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим нанесли удары по объектам «ан-Нусры»* в ИдлибеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 5 сентября, в Минобороны РФ рассказали об ударах, нанесенных по объектам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в Сирии.

Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в минувший вторник четыре самолета РФ, вылетевшие с авиабазы Хмеймим, атаковали объекты боевиков, расположенные в провинции Идлиб. «Четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб», - цитирует генерал-майора РИА Новости.

При этом Конашенков уточнил, что целью российской авиации были склады, где хранились беспилотники, и площадки, с которых террористы запускали дроны для проведения террористических атак.

Отметим, в последнее время боевики регулярно пытаются атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью дронов. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 12 августа российские военные в очередной раз сбили у авиационной базы два беспилотных летательных аппарата.

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