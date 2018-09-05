«Больше вопросов, чем ответов»: Племянница Скрипаля прокомментировала заявление Лондона о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери

СЕГОДНЯ 15:01 2018-09-05T15:05:50+03:00

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Племянница Сергея Скрипаля Виктория в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировала заявление Лондона о двух подозреваемых по делу Скрипалей россиянах.

В частности, родственница бывшего британского шпиона заявила, что не знает тех людей, фотографии которых опубликовала прокуратура Великобритании. Кроме того, по мнению женщины, во всей этой ситуации «больше вопросов, чем ответов».

- Больше вопросов, чем ответов. Говорилось вроде того, что выставлено время их вылета из Англии, а когда они прилетели в Англию, никто об этом не говорит. Нет, говорили, что они летели с Юлей на одном борту. Но я в это очень сильно не верю, потому что визуально я не помню, я не видела, чтобы за ней шел хоть один из этих людей, - сказала Виктория Скрипаль.

Также она пожаловалась на невозможность связаться с пострадавшими в Солсбери родственниками.

- Мы Юлю уже не слышала месяц, а Сергея Викторовича так и не слышали, хотя нам говорят, зачем он будет выходить… но матери-то он может позвонить? А матери он до сих пор не позвонил, - заявила Виктория.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее прокуратура Великобритании назвала имена двух российских граждан, которые, по мнению Лондона, являются подозреваемыми по делу Скрипалей. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Как отмечалось, на их арест уже выдан европейский ордер.