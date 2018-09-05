2018-09-05T17:50:41+03:00
Политика

В Кремле рассказали о следующей встрече Путина и Трампа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что лидеры могут пересечься на площадке международных мероприятий
Дарья ИВАШКИНА
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Первые полноформатные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в Хельсинки 16 июляПервые полноформатные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в Хельсинки 16 июляФото: REUTERS
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что новая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время пока не прорабатывается. При этом он не исключил, что лидеры могут пересечься на площадке международных мероприятий.

«Я не могу исключать, что лидеры воспользуются совместным пребыванием в том или ином месте для проведения отдельной встречи», - приводит слова Ушакова ТАСС.

Стоит отметить, что оба лидера планируют принять участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря, а также в саммите АСЕАН в Сингапуре, намеченном на ноябрь этого года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. В ходе тех переговоров стороны обсудили вопросы российско-американских и международных отношений.

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