2018-09-05T18:16:24+03:00
Политика

«Чей танцевальный стиль вам ближе»: МИД предложил сравнить «калинку» Захаровой и танец Мэй

Российское внешнеполитическое ведомство не оставило без внимания танец британского премьера со скаутами в Кении [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 5 сентября, МИД РФ предложил сравнить танцы своего официального представителя Марии Захаровой и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«Чей танцевальный стиль в международных отношениях ближе вам?» - говорится в посте, опубликованном на странице министерства иностранных дел нашей страны в Facebook. Причем к этому сообщению прикреплен ролик, на котором можно увидеть, как Захарова исполняет «Калинку» на приеме в рамках саммита Россия - АСЕАН в 2016 году, а также как премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй в конце августа танцует в Кении со скаутами.

МИД России предложил сравнить танцы Марии Захаровой и Терезы Мэй.

Кстати, стоит отметить, что, как ранее сообщал сайт kp.ru, «африканский» танец Терезы Мэй очень насмешил пользователей соцсетей: они отметили, что глава британского правительства как будто сражалась в танцевальном баттле со встречающими ее молодыми людьми.

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