«Уверена в своей невиновности и намерена ее доказывать»: отец Бутиной заявил, что дело против его дочери сфабриковано

СЕГОДНЯ 18:54 2018-09-05T18:54:41+03:00

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Отец россиянки Марии Бутиной, находящейся в настоящее время в американской тюрьме по подозрению в шпионаже, дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда». В частности, Валерий Бутин заявил о невиновности своей дочери и ее намерении отстаивать правду.

- О депрессии не приходится говорить. Она твердо уверена в своей невиновности и намерена ее доказывать. Вина с нашей колокольни не просматривается, но и не только с нашей. Уже многие люди выступали, близкие к юриспруденции, что явно не по теме она задержана и подвергается таким, можно сказать, пыткам. Ее адвокат высказывался, что достаточно шаткое дело и слабое обвинение, - сказал отец россиянки.

Также мужчина рассказал об условиях содержания Марии Бутиной. По его словам, девушка с момента задержания не выходила на улицу.

- Перспектив пока не проглядывается. Камера одиночная. Начиная со времени ее задержания прогулок она не имела. И то, что попадает солнечный луч в окно – и все, на том и живем, - заявил Бутин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. При этом ей предъявили обвинение «в ведении деятельности в пользу иностранного правительства на американской территории». Кроме того, по данным следствия, девушка якобы вела эту деятельность, «не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства».

Полную версию эксклюзивного интервью Валерия Бутина Радио «Комсомольская правда» слушайте в 22.05 по московскому времени