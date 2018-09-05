СЕГОДНЯ 19:15 2018-09-05T19:15:32+03:00

Появилось видео удара ВКС РФ по объектам «Ан-Нусры»* в сирийском Идлибе Фото: кадр с видео

Атака была произведена по складам боевиков с беспилотниками, а также по выявленным районам запуска ударных дронов [видео]

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В среду, 5 сентября, Минобороны России опубликовало видео авиаудара Воздушно-космических сил (ВКС) по объектам запрещенной в РФ террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб.

На кадрах видно, как снаряды поражают несколько строений, сообщает телеканал «Звезда». Причем ранее в оборонном ведомстве нашей страны уже заявили, что атака была произведена по складам боевиков с беспилотниками, а также по выявленным районам запуска ударных дронов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667448" frameborder="0"></iframe> Удары ВКС РФ по объектам террористов в провинции Идлиб.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду в министерстве обороны РФ рассказали об ударах по объектам террористов в Сирии. Как стало известно, в минувший вторник четыре российских самолета, вылетевшие с авиабазы Хмеймим, атаковали объекты боевиков, расположенные в сирийской провинции Идлиб. Стоит отметить, что удары наносились высокоточными боеприпасами.