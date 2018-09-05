СЕГОДНЯ 21:36 2018-09-05T21:36:31+03:00

МЭР понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,8%. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

А прогноз экономического роста на 2019 год снижен до 1,3%

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В среду, 5 сентября, стало известно, что министерство экономического развития РФ понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,8% (ранее - 1,9%), а прогноз на 2019 год - до 1,3% с 1,4%.

«Прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы снижен на 0,1 процентного пункта - до 1,8% и 1,3% соответственно», - говорится в докладе «Картина экономики. Август 2018 года», опубликованном на сайт МЭР.

Как отмечается в отчете, в последнее время наблюдается ухудшение настроений бизнеса из-за введения новых антироссийских санкций, повышенная волатильность на финансовых рынках, ускорение оттока капитала и рост доходностей долговых ценных бумаг. Все это, по данным специалистов ведомства, формирует риски для экономического роста.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне Минэкономразвития уже ухудшало прогноз по росту ВВП России на 2018 год. Тогда ведомство понизило прогноз до 1,9% с ожидавшихся ранее 2,1%.